Застолье с последствиями: автоинспекторы задержали пьяного угонщика

Застолье с последствиями: автоинспекторы задержали пьяного угонщика

В дежурную часть поступило сообщение об угоне. Житель села Буторы рассказал, что угнали его «Жигули».

Автоинспекторы остановили автомобиль на просёлочной дороге. За рулём находился молодой человек с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя.

Как оказалось, пишет mvdpmr.org, сельчанин был в гостях у заявителя. Уходя, молодой человек захотел покататься и угнал чужую машину. За свои действия теперь ему предстоит отвечать по закону.

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