Застолье переросло в поножовщину: гость получил удар в спину

Застолье переросло в поножовщину: гость получил удар в спину

64-летний житель села Красная Горка зашёл в гости к приятелю-ровеснику. К спонтанному застолью присоединился 42-летний сын хозяина квартиры.

Мужчины выпивали. В какой-то момент возник конфликт, переросший в драку. Гость набросился на сына приятеля и начал его душить. Хозяин пытался успокоить нападавшего и схватился за кухонный нож. Мужчина ударил им друга в спину, пишет mvdpmr.org.

Раненый гость ушёл домой. По пути почувствовал себя плохо, попросил прохожую вызвать “скорую”. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение.

В отношении хозяина квартиры проводится разбирательство по факту причинения вреда здоровью.

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