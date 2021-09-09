Застолье обернулось для одного из гостей реанимацией, а для второго – уголовным делом

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Инцидент произошёл в одном из частных домовладений села Шипка, где выпивали пятеро знакомых. В какой-то момент двое из них, вспомнив давние обиды, стали ссориться. Когда закончились слова, в ход пошли кулаки: 29-летний сельчанин нанёс своему оппоненту 52 лет несколько ударов в область головы.

Спустя время хозяин домовладения обнаружил старшего из мужчин без сознания и вызвал скорую помощь. Потерпевший госпитализирован в реанимационное отделение клинической больницы. Врачи диагностировали у него тяжёлую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субдуральную гематому, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Понимая, что за содеянное ему грозит уголовная ответственность, мужчина скрывался от правоохранительных органов, но накануне его задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить от трёх до восьми лет лишения свободы.

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