Заставляли заниматься проституцией во Франции: полиция обезвредила банду сутенёров

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Полиция обезвредила деятельность преступной группировки, члены которой вербовали молдаванок для занятия проституцией во Франции.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, трое граждан Молдовы в возрасте от 32 до 45 лет создали в Париже сеть по предоставлению услуг интимного характера. Они искали в социальных сетях девушек в возрасте от 20 до 25 лет и предлагали им высокооплачиваемую работу во Франции. Затем девушек перевозили и поселяли в квартиры, где они предоставляли интим-услуги.

Прибыль якобы делили пополам, но все заработанные деньги “в целях безопасности” хранили у себя организаторы. Они обещали девушкам отдавать их половину по первой просьбе, однако этого не происходило. Так, в течение 2020 года подозреваемые завербовали 8 девушек. А ежедневный доход составлял от 800 до 1400 евро с каждой жертвы, а годовой – от 17 000 до 23 000 евро.

Правоохранители провели обыски в домах и автомобилях подозреваемых, в результате которых были изъяты телефоны, банковские карты, контракты о съёме жилья и другие вещественные доказательства.

Один из подозреваемых, который находился на территории Молдовы и выполнял роль вербовщика, был арестован на 30 дней. Мужчина, который перевозил девушек, сотрудничает со следствием и находится на свободе. А третий подозреваемый, который находится во Франции, вскоре будет объявлен в международный розыск. За совершение данного преступления грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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