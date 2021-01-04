Заставляли заниматься проституцией в Италии: полицейские обезвредили банду сутенёров

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Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам пресекли деятельность группировки сутенёров. 43-летний гражданин Румынии вместе с 27-летней гражданкой Молдовы вербовали молодых женщин и отправляли их в Италию для оказания интим-услуг.

В ходе расследования были идентифицированы четыре девушки в возрасте от 24 до 27 лет, которые с июля по сентябрь 2020 года предоставляли сексуальные услуги в Милане. Ежедневно жертвы обслуживали от 5 до 8 клиентов, зарабатывая в месяц от 2 000 до 3 000 евро.

Как выяснилось, задержанный мужчина ранее был приговорён к 4 годам лишения свободы за торговлю людьми в Румынии. В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

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