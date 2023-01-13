Заставляли инвестировать в криптовалюту: задержаны двое мошенников (ВИДЕО)

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Полиция и прокуратура задержали двоих мужчин по подозрению в шантаже и мошенничестве.

Один из подозреваемых показал 29-летней жительнице Кишинёва пакет документов, подтверждающих её инвестиции в размере 20 000 долларов США в криптовалюту. Далее с с женщины потребовали еще 6000 долларов, которые мошенники положили на свой счёт. Затем, с целью получения прибыли, жертву начали шантажировать, угрожая отправить её интимные фото родственникам и друзьям.

Жертва обратилась в прокуратуру. При дальнейших обысках у мошенников изъяли устройства, предназначенные для перевода криптовалюты, банковские карты, а также денежные средства, полученные от преступной деятельности.

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