Засмотрелись: в Унгенах из-за невнимательности водителей произошло цепное ДТП (ФОТО)

Засмотрелись: в Унгенах из-за невнимательности водителей произошло цепное ДТП (ФОТО)

Две аварии, одна из которых цепная, произошли сегодня на трассе Унгень – Четирень – Алексеевка.

По данным полиции, 24-летняя женщина, которая находилась за рулём Dacia Duster, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы, врезался в дерево и перевернулся. В это время мимо проезжал “Москвич”, за рулём которого находился 75-летний житель Унген. Он притормозил у места аварии, а сзади в него врезался автомобиль Toyota Auris, управляемый 33-летней женщиной. Позже выяснилось, что у неё не было водительского удостоверения. В то же время в Toyota врезалась ещё одна машина, которая ехала сзади, передаёт unghiul.com. 

Водители прошли тест на алкоголь. В момент аварии все они были трезвыми. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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