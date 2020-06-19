ЗаШОРенные большими деньгами

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О фейсбучных политиках и подковёрных интригах

П. Филип, председатель ДПМ: «Весенняя кампания началась с активных перекупок тех, кто внезапно решил, что вдохновители и исполнители кражи миллиардов представляют их лучше. Сотни тысяч леев – чтобы перейти к Канду, чуть больше – чтобы к Шору. Хотя какая между ними разница!?»

Видимо, некоторые депутаты доходят до состояния овоща – вот их и покупают, как редиску на базаре.

К. Фуркулицэ, председатель фракции ПСРМ в парламенте: «В отличие от других политиков из Фейсбука, мы, социалисты, ежедневно находимся в территориях».

Не вылезающие из Фейсбука политики приобретают широкую известность в узких кругах ограниченных людей.

О. Армашу, президент Национального банка Молдовы: «Деятельность Национального банка настолько сложна и охватывает столько аспектов одновременно, что мало кто может представить полную картину…»

Звучит весомо, а по факту – решето: украденные деньги как вода утекли.

А. Немеренко, экс-министр здравоохранения: «В то же время государство должно инвестировать в укрепление сельской медицины, в улучшение школ, детских садов, библиотек, книжных магазинов».

Все знают, что советовать и критиковать всегда легко. Но почему-то правительство Майи Санду, в котором г-жа Немеренко была министром здравоохранения, ничего не сделало, чтобы показать, как исправить ситуацию.

А. Канду, лидер парламентской группы Pro Moldova: «Мы ведём дискуссии с другими парламентскими оппозиционными партиями. Но не в формате переговоров, а как диалог между коллегами».

Можно проще: подковёрные интриги.

Г. Вартанян, депутат парламента Молдовы от ПСРМ: «Очевидно, что приоритеты США сегодня – их внутренняя политика, ибо там бушуют нешуточные страсти… А как поведут себя наши правые без достаточной помощи американских партнёров, покажет время».

Они, по образу и подобию, начнут калёным железом выжигать малейшие проявления расизма, половой дискриминации и нетерпимости к гендерному неравенству.