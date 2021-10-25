Зашёл за лекарствами, а вышел с телефонами: дерзкий “аптечный вор” попал на видео

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К правоохранителям обратился сотрудник столичной аптеки. Он сообщил о пропаже двух мобильных телефонов. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что в помещение вошёл мужчина и, воспользовавшись тем, что в зале никого не было, украл гаджеты. Ущерб составил 10 000 леев.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить имеющуюся на этот счёт информацию по номеру 069 144 029. Конфиденциальность гарантируется.

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