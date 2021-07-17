Зашёл в воду и не вышел: в Днестре утонул мужчина

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В Тирасполе недалеко от парома рыбак обнаружил тело мужчины, которое в воде зацепилось за крючок.

По словам рыбака, он видел, как человек входил в реку недалеко от места происшествия. Позже там обнаружили вещи утонувшего, пишет novostipmr.com.

Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины. Утонувшим оказался 45-летний тираспольчанин.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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