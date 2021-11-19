Зашёл в ресторан без ковид-сертификата, а потом сел за руль пьяным: врачу из Рышкан грозит наказание сразу по двум статьям

0

Во время проверки в одном из учреждений общественного питания в Рышканах правоохранители выявили нарушение – в помещение пускали клиентов без сертификатов о вакцинации против COVID-19. Экономического агента оштрафовали за нарушение антиковидных мер.

Один из клиентов отказался предъявлять ковид-сертификат, агрессивно отреагировав на требование полицейского, а затем вышел из ресторана, сел в свой автомобиль марки Toyota и уехал. Спустя некоторое время машину остановили патрульные. В ходе проверки выяснилось, что водитель, 53-летний врач из Рышкан, сел за руль в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом им воздухе содержалось 0,51 мг/л алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 240 часов исправительных работ и лишение водительских прав.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.