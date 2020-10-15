Ссора закончилась рукоприкладством: мужчина избил тёщу

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Инцидент произошёл в селе Незавертайловка Слободзейского района. Родственники распивали спиртные напитки. В какой-то момент 39-летнему зятю не понравился командный тон 54-летней тёщи.

Разозлившись, он затеял ссору, в ходе которой нанёс женщине несколько ударов по голове. Потерпевшая обратилась в больницу за помощью, пишет mvdpmr.org. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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