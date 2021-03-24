Зашёл в чужой дом и украл кошелёк: правоохранителям попался вор с криминальным прошлым

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В Тирасполе задержали подозреваемого в дерзком грабеже. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый гражданин, который в прошлом году освободился из мест лишения свободы.

Со слов 67-летней заявительницы, на улице за ней и её подругой увязался незнакомец. Когда женщины попытались скрыться в собственной квартире, назойливый мужчина вместе с ними вошёл в жилище. Незваный гость схватил кошелёк, который лежал на столе, и выскочил из квартиры.

Женщина догнала наглеца и отобрала кошелёк, только денег не досчиталась, пишет mvdpmr.org. Потерпевшая сообщила о случившемся в милицию.

Подозреваемого задержали по месту жительства, мужчина находится под стражей.

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