Зашёл постричься и ограбил: злоумышленника задержали

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В один из салонов красоты в Тирасполе зашёл мужчина, чтобы постричься. Ему отказали. Тогда тираспольчанин решил ограбить обидчиков.

Мужчина взял фен, несколько ножниц, пульверизатор, резиновый коврик и вышел из помещения. Возмущение персонала проигнорировал. Работница салона, 49-летняя женщина, о случившемся сообщила правоохранителям.

В скором времени оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неоднократно судимый 43-летний тираспольчанин. Он пояснил, чужие профессиональные инструменты и электроприбор хотел продать.

Мужчина находится под стражей, похищенное имущество изъято. В ближайшие четыре года у него есть все шансы посещать безотказного цирюльника в местах лишения свободы.

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