Защита отечественного производителя, создание рабочих мест и индустриальных парков – задачи Блок коммунистов и социалистов (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл встречу с сотрудниками компании Daac System Integrator, одной из крупных IT-групп нашей страны. Фирма, основанная в 1995 году, является частью холдинга DAAC и стала основой для создания международной IT-группы, которая создаёт и внедряет инновационные решения для цифровой поддержки информационного развития общества, государства и бизнеса.

Компании IT DAAC имеют филиалы в Кишиневе, Ташкенте и Бухаресте. Портфель продуктов включает в себя консалтинг, разработку программного обеспечения, услуги инжиниринга и информационной безопасности, а также проприетарные аппаратные и программные платформы, а также более 50 международных поставщиков. Специалисты IT-группы получили более 700 сертификатов в рамках глобальных программ IT-партнеров.

Председатель ПСРМ приветствовал коллектив компании и выразил им признательность за усилия по развитию и укреплению сферы высоких технологий, одной из самых быстрорастущих в национальной экономике. Примечательно, что объём производства в сфере IT превысил объемы в такой традиционной отрасли нашей экономики, как виноделие.

– В этом контексте рассказал сотрудникам компании о том, что значительное место в предвыборной программе Блока коммунистов и социалистов занимает комплекс мер по защите отечественного производителя и создание рабочих мест, в первую очередь для молодых специалистов, включая IT, а также создание индустриальных парков, – подчеркнул Додон.

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