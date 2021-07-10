Защита от вируса: эксперты рассказали о необходимости вакцинации

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нужно привиться от COVID-19, чтобы вирус меньше мутировал, контактируя с людьми.

Сегодня нужно привиться, почему? Чем меньше вирус контактирует с разными людьми, тем меньше у него возможность мутировать. Наша основная задача — остановить его распространение, поэтому привиться нужно сегодня, — сообщила Попова.

Она отметила, пишет novostipmr.com, что на сегодняшний день каждый новый штамм говорит о том, что он чуть сильнее предыдущего, однако это всё тот же вирус и все вакцины, которые есть на сегодняшний день, защищают от болезни.

Вакцины против COVID-19, эффективность действия которых доказана, приводят к образованию у привитых людей антител, которые нейтрализуют вирус и защищают от инфекции, отметил доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий и Университета Ратгерса (США) Константин Северинов.

Новые штаммы вируса нейтрализуются антителами в крови вакцинированных медленнее, чем исходный уханьский вариант, против которого вакцины были разработаны, но в любом случае нейтрализация происходит. В крови невакцинированных людей вирус не нейтрализуется совсем, – отметил Северинов.

Уровень защиты, который обеспечивают вакцины, прошедшие необходимые испытания, достаточно высок, чтобы человек или не заболел новыми вариантами, или перенёс болезнь легче, чем невакцинированный. Специальных препаратов против разных штаммов коронавируса, скорее всего, не будет: они просто не потребуются.

У людей, перенёсших COVID-19, значительно увеличивался риск нарушения работы лёгких и сердца, появлялись одышка, аритмия, тахикардия, диабет, непроходящая усталость и мышечная слабость. Ни одного из описанных нарушений не наблюдалось у миллионов россиян, получивших вакцину, – отметил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

Если человек перенёс COVID-19 и у него есть определённый иммунитет от этой инфекции, прививка только укрепит эту защиту, заявила замглавы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По её словам, подавляющее большинство перенёсших COVID-19 обладает иммунитетом против этой болезни. Тем не менее, в некоторых случаях, особенно когда болезнь протекала в очень лёгкой форме или вообще без симптомов, иммунный ответ может быть менее существенным.

В целом мы рекомендуем вакцинироваться всем, кто входит в приоритетные группы, независимо от того, перенесли они коронавирусную инфекцию или нет, – отметила доктор Сваминатан.

Как отметила доктор Сваминатан, для организма переболевших коронавирусной инфекцией вакцина представляет собой уже знакомый антиген, поэтому прививка только усилит иммунитет против этого заболевания.

Как долго будет длиться эта защита, мы пока не знаем, исследования в этой области продолжаются. Но на данном этапе мы рекомендуем вакцинироваться вне зависимости от того, переболели вы этой инфекцией или нет, – добавила представительница ВОЗ.

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