Защита от наводнений: спасатели укрепили ещё несколько дамб (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники ГИЧС продолжают следить за ситуацией в населённых пунктах, расположенных вдоль рек Прут и Днестр.

Так, накануне спасатели вместе с местными жителями укрепили дамбы в сёлах районов Кантемир, Унгены, Ниспорены. В населённом пункте Макарешты сотрудники ГИЧС выкачали воду из затопленных сельхозугодий и укрепили дамбу длиной более 500 м. Аналогичные работы велись и в селе Грозешты Ниспоренского района.

Мероприятия по укреплению защитных дамб продолжатся сегодня в нижней части поймы реки Прут.

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