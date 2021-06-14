Защита и поддержка семьи являются приоритетом Блока коммунистов и социалистов

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Семейные ценности были, есть и будут приоритетом Блока коммунистов и социалистов. Об этом заявил депутат ПСРМ, кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Гайк Вартанян во время запуска кампании «Неделя семьи».

По его словам, Блок коммунистов и социалистов — единственное политформирование, которое ставит во главу угла нужды каждого гражданина Молдовы с тем, чтобы дать возможность самореализоваться в собственной стране.

Я хочу, чтобы мой сын жил в Молдове, самостоятельной суверенной стране, а не на территории другого государства. Я хочу, чтобы государство было рядом c человеком в качестве надёжного партнёра. Голосуя за Блок коммунистов и социалистов, вы голосуете за тех, для кого главный приоритет – человек, семья, традиционные ценности, — сказал Вартанян.

Он также добавил, что в своей деятельности Блок коммунистов и социалистов будет защищать три основных ценности: суверенитет, межнациональный мир и традиционную семью.

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