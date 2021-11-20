Защищенные от природы. Учёные назвали тех, кому не страшен COVID-19

Когда патоген попадает в организм, его встречают Т-лимфоциты, чья задача — распознать и уничтожить зараженные клетки, а также передать информацию о чужеродных антигенах В-клеткам, вырабатывающим антитела. Иногда этот первичный клеточный иммунный ответ бывает настолько сильным, что до антител не доходит — Т-лимфоциты сами быстро уничтожают вирус, передаёт ria.ru.

У человека не возникают клинические симптомы и не образуются антитела, ПЦР-тесты — отрицательные, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Дело в том, что среди Т-лимфоцитов есть специализированные Т-клетки, запоминающие патоген. Насколько такой иммунитет стойкий и долгий, до конца неясно.

В первую волну пандемии COVID-19 учёные четыре месяца наблюдали за медицинскими работниками красной зоны больницы святого Варфоломея в Лондоне, брали у них анализы крови, делали ПЦР-тесты. Многие заболели, но у 58 человек, несмотря на высокий риск инфицирования, не было ни симптомов, ни антител в крови, ни вирусного РНК. А Т-клеточный ответ тем не менее оказался очень сильным.

У двадцати был повышенный уровень Т-клеток, у 19 — белка иммунной системы IFI27, и у всех 58 “серонегативных” выявили Т-клетки, распознающие и отключающие кластер белков вируса SARS-CoV-2 — репликационно-транскрипционный комплекс (RTC), необходимый коронавирусу на самых ранних стадиях размножения.

По мнению ученых, это говорит о том, что вирус проник в организм, но не смог там прижиться. Так как речь идёт о первой волне пандемии и у наблюдаемых не могло быть защитной памяти именно к SARS-CoV-2, предположили, что мощный клеточный иммунитет обеспечили Т-клетки, образовавшиеся ранее, при встрече с другими, более лёгкими коронавирусами, вызывающими простуду.

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