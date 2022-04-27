Защищалась от рукоприкладства: женщина ранила сожителя ножом

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В ходе совместного распития алкоголя 36-летний тираспольчанин приревновал свою спутницу. Ссора быстро переросла в скандал. В порыве ярости мужчина начал применять к женщине физическую силу.

По словам тираспольчанки, чтобы себя обезопасить, она схватила нож со стола и попросила сожителя не приближаться. Но он снова накинулся с кулаками. В потасовке женщина нанесла мужчине ножевое ранение в живот, пишет mvdpmr.org.

Осознав, что случилось, гражданка вызвала скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

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