Заседание руководства страны: главные темы (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны обсудили некоторые важные темы, например, возобновление пленарных заседаний парламента на этой неделе.

– Планируется обсуждение и, надеемся, одобрение ряда проектов, недавно поддержанных Правительством Республики Молдова. Речь идет о новой Программе сотрудничества с Международным валютным фондом, корректировке бюджета с целью перераспределения финансовых средств на поддержку фермеров, пострадавших от засухи, о надбавке к заработной плате учителей на общую сумму около 105 млн. леев и об оснащении школ средствами защиты во время пандемии. В то же время корректировка бюджета предполагает увеличение надбавки для всех тех 660 тысяч пенсионеров, чьи пенсии меньше 3000 леев. Таким образом, эта категория получит единовременное пособие в размере 900 леев вместо 700 леев, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Было также объявлено, добавил он, что проекты строительства или ремонта дорог в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех» реализуются согласно графику, а более чем в 40% населенных пунктов страны эти работы уже успешно завершены.

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