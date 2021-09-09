Заседание Республиканского совета ПСРМ: какие решения приняли социалисты

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Партия социалистов Республики Молдова провела сегодня очередное заседание Республиканского совета, на котором был обсуждён широкий круг вопросов, касающихся социально-экономической и политической ситуации в стране в связи с действиями новой власти.

В частности, участники заседания выразили глубокую обеспокоенность решениями, принимаемыми высшим руководством страны: президентом, парламентом и правительством. В качестве главных угроз для страны и общества Республиканский совет рассматривает:

Падение уровня воды в Днестре; Стремительный рост цен на топливо и товары первой необходимости; Бедственное положение молдавских фермеров и товаропроизводителей; Резкий рост заболеваемости COVID-19 и некомпетентные действия властей; Правовой беспредел новой власти в «традициях» Плахотнюка и Филата; Прекращение расследования кражи миллиарда и незаконной концессии кишиневского аэропорта. Коррупция и кумовство при назначении на государственные должности; Неоправданное раздувание чиновничьего аппарата; Отказ от взвешенной внешней политики, курс на конфронтацию с Российской Федерацией; Напряжение вокруг приднестровского урегулирования; Намерение властей Молдовы принять афганских беженцев.

По итогам обсуждений Республиканский совет ПСРМ принял соответствующую резолюцию. Кроме того, решено провести внеочередной съезд партии 18 декабря этого года, где будут обсуждены эти и другие вопросы.

РЕЗОЛЮЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПСРМ

Республиканский совет Партии социалистов выражает глубокую обеспокоенность экономической и политической ситуацией в Республике Молдова, а также решениями, принимаемыми высшим руководством страны – президентом, парламентом и правительством. Первые оценки правительству принято давать по истечении 100 дней его мандата. Однако уже сейчас налицо проявление вопиющей некомпетентности нового руководства страны во главе с Майей Санду и партией «Действие и солидарность», и попытки воссоздания диктаторского режима в нашей страны.

Республиканский совет ПСРМ констатирует, что у правительства отсутствует стратегия мониторинга ценообразования на рынке и какой-либо план обуздания роста цен. Правительство не готово предпринимать меры в отношении участников картельного сговора на топливном рынке, в частности ввиду того, что некоторые из них напрямую участвовали в финансировании избирательной кампании Майи Санду и ПДС.

Республиканский совет ПСРМ осуждает антисоциальные меры нового правительства, в частности, намерение увеличить пенсионный возраст.

Республиканский совет ПСРМ осуждает отказ правительства Натальи Гаврилицы от поддержки закона о 50% продукции отечественного производства на полках торговых сетей. Партия социалистов Республики Молдова настаивает на скорейшем принятии Закона о поддержке отечественных производителей.

Республиканский совет ПСРМ не одобряет меры правительства по противодействию пандемии COVID-19. Дорогостоящий военный парад в День независимости не должен был проводиться в условиях запрета на проведение школьных линеек к 1 сентября. Мы осуждаем решение об обязательном тестировании сотрудников образовательных учреждений за их счёт. Вакцинация должна носить добровольный характер, при этом тестирование на COVID-19 должно проводиться за счёт государства. Средства на это должны быть найдены за счёт сокращения чиновничьего аппарата и отказа от увеличения числа министерств.

Республиканский совет ПСРМ решительно осуждает антидемократические, антиправовые методы новой власти, в частности, политическое давление на судебную систему. Судебная власть и генеральная прокуратура должны сохранить свою независимость от правительственных чиновников, и беспрепятственно выполнять свою работу.

Республиканский совет ПСРМ выражает обеспокоенность отсутствием продвижения в расследовании кражи миллиарда из банковской системы страны. Мы убеждены, что должна быть расследована деятельность всех, имеющих отношение к совершению этого преступления, а также членов правительств, проголосовавших за выделение банкам рискованных кредитов и за концессию Международного аэропорта Кишинёва.

Республиканский совет ПСРМ осуждает факты коррупции и кумэтризма, выражающегося в назначении близких родственников и знакомых высокопоставленных руководителей страны на правительственные должности. Настаиваем на обязательном проведении прозрачного конкурса при назначении на руководящие должности.

Республиканский совет ПСРМ осуждает участие Президента Молдовы Майи Санду в откровенно антироссийском мероприятии под названием «Крымская платформа». Выражаем недоумение тем фактом, что в ходе визита Майи Санду в Киев не был поставлен на обсуждение вопрос об экологической катастрофе реки Днестр, вызванной строительством электростанций со стороны Украины. Недоумение вызывает и отсутствие в числе обсуждаемых тем скандального похищения украинскими силовиками судьи Николая Чауса на территории суверенной Молдовы.

Республиканский совет ПСРМ категорически осуждает любые попытки заменить в Конституции страны название государственного языка с молдавского на румынский. Мы настаиваем, что государственным языком Республики Молдова должен остаться молдавский язык, а в школах должен преподаваться предмет «История Молдовы».

Республиканский совет ПСРМ выступает категорически против приёма афганских беженцев на территории Молдовы.

Призываем руководство страны в лице президента Майи Санду, парламентское большинство и правительство страны перестать пиариться на темах, раскалывающих общество, и заняться решением насущных и неотложных вопросов в сферах экономики, экологии, продовольствия и социальной защиты граждан нашей страны.

Республиканский совет ПСРМ и представители Партии социалистов в парламенте страны продолжат мониторинг ситуации в Республике Молдова и действия властей страны. Мы намерены и дальше вносить компетентные предложения, которые послужат интересам Республики Молдова и её граждан.

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