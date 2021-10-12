Заседание Политисполкома ПСРМ: какие обсуждались вопросы

0

Игорь Додон созвал сегодня заседание Политического исполнительного комитета Партии социалистов. В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о социально-экономической ситуации и о положении в энергетическом секторе страны.

Кроме того, они обсудили организационные вопросы, связанные с проведением конференций в территориальных организациях партии, а также участие политформирования в местных выборах в ряде населенных пунктов 21 ноября и подготовку к проведению съезда ПСРМ, который состоится 18 декабря.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.