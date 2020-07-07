Заседание МСК перенесено: у одного из советников выявили коронавирус

Заседание МСК перенесено: у одного из советников выявили коронавирус

У одного из муниципальных советников выявили коронавирус. В связи с этим заседание МСК было перенесено. 

Примария муниципия Кишинёв объявила, что заседание МСК, запланированное на сегодня, переносится на четверг, 9 июля. Такое решение было принято Постоянным бюро Муниципального совета Кишинёва после того, как у одного из советников выявили COVID-19, передаёт moldpres.md.

По предложению генпримара Кишинёва Иона Чебана, все советники, контактировавшие с заболевшим, в том числе третьи лица, которые участвовали в заседаниях профильных комиссий, пройдут тестирование на коронавирус.

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