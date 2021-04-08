Заседание Комиссии по ЧС: какие решения были приняты (ВИДЕО)

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила на сегодняшнем заседании ранее введённый запрет на прогулки в парках, скверах, лесах и других открытых общественных местах. Гулять можно, но группам не более трёх человек. Данное численное ограничение не распространяется на членов семьи. Об этом на брифинге для прессы объявил врио премьера Аурелиу Чокой.

Также было отменено решение об обязательном предъявлении на границе отрицательного теста на коронавирус. Граждане могут приехать в страну без теста, однако они должны будут провести 14 дней на карантине. Самоизоляция может быть прервана на 10 день, в случае проведения тестирования, которое подтвердит отсутствие у человека COVID-19.

Комиссия также разрешила проведение спортивных тренировок для подготовки к соревнованиям и прохождение практики выпускниками (учащиеся профессиональных заведений и студенты).

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