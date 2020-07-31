Зарплаты водителей “скорых” вырастут на 30% с 1 сентября

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Соответствующее решение приняло сегодня правительство.

Согласно постановлению, с 1 сентября на 30% вырастут зарплаты водителей машин скорой помощи, а также автомобилей службы AVIASAN. До сих пор из-за низкой оплаты труда и сложных условий деятельности в данной области наблюдалась текучесть кадров. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в настоящее время не хватает 150 водителей спецтранспорта.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года на 30% вырастут зарплаты целого ряда категорий медицинских работников – всего около 43 тысяч человек. Для этого из госбюджета выделят более 362 млн леев.

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