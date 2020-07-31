Зарплаты водителей “скорых” вырастут на 30% с 1 сентября

Зарплаты водителей “скорых” вырастут на 30% с 1 сентября

Соответствующее решение приняло сегодня правительство.  

Согласно постановлению, с 1 сентября на 30% вырастут зарплаты водителей машин скорой помощи, а также автомобилей службы AVIASAN. До сих пор из-за низкой оплаты труда и сложных условий деятельности в данной области наблюдалась текучесть кадров. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в настоящее время не хватает 150 водителей спецтранспорта.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года на 30% вырастут зарплаты целого ряда категорий медицинских работников – всего около 43 тысяч человек. Для этого из госбюджета выделят более 362 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md