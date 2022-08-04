Зарплаты работников предприятия “Liftservice” повысятся на 30%

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Заработная плата работников муниципального предприятия “Liftservice” с октября этого года повысится на 30%. Как сообщил директор предприятия Петру Будурин, повышение станет возможным благодаря тому, что с 1 августа тариф на обслуживание лифтов в столице увеличится на 80%.

– В первых числах текущего месяца были разосланы уведомления с расчётами, произведёнными на основании новых тарифов, утверждённых муниципальным советом. Сборы будут взиматься и переданы предприятию в конце сентября — начале октября. После получения средств мы сначала погасим задолженность компании в размере 800 тысяч леев (около 40 тысяч евро), которая накопилась за первое полугодие текущего года, а затем увеличим выплаты по зарплате, — пояснил Будурин.

Руководство “Liftservice” уточнило, что в первоочередном порядке будет повышена заработная механиков, операторов и монтёров, чтобы не допустить утечки персонала. В то же время будут прилагаться усилия, чтобы повысить заработную плату всем работникам предприятия. В МП “Liftservice” работает около 170 человек, передаёт moldpres.md.

В середине июля этого года тариф на обслуживание лифтов в столице был повышен на 80%. До сих пор минимальная плата за эту услугу составляла 15 леев на человека, после повышения она составит 27 леев. В последний раз тариф менялся в 2009 году.

В управлении “Liftservice” находится около 2300 лифтов. Более 95% из них отработали срок эксплуатации, который составляет 25 лет.

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