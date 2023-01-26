Зарплаты повысят не всем бюджетникам. Примар Комрата: У нас на это нет средств

0

Примария Комрата не предоставит сотрудникам ранее объявленную правительством прибавку к зарплате в размере 1300 леев. По словам примара муниципия Комрат Сергея Анастасова, в то время как центральные власти объявили о повышении заработной платы на 1300 леев, примарии на местах были предоставлены сами себе. Градоначальник Комрата говорит, что у них нет средств на повышение зарплаты бюджетникам, и обвиняет правительство в нарушении закона при утверждении повышения зарплат без финансового обеспечения.

Согласно Закону о государственном бюджете, в 2023 году всем бюджетникам должна быть предоставлена надбавка к заработной плате в размере 1300 леев. Как отметил примар Комрата, правительство обратилось к примариям с тем, чтобы были повышены зарплаты служащим, но без ассигнования на это денег из государственного бюджета.

– Если бюджет примарий повысится на 20%, лишь только тогда мы сможем увеличить бюджет сотрудников на 20%, а не на 100%. Сейчас нам нужно найти 1300 леев, чтобы заплатить сотрудникам. У нас нет на это денег. Где их изыскать? Надеть очки и поискать? У нас нет возможности осуществить это увеличение. Нам необходимо более 5 миллионов леев, нам нужно ещё 2 миллиона леев, это деньги, которые мы платим государственным структурам. В общей сложности это 7-8 миллионов леев. Откуда их взять? Мы не повышаем зарплаты, у нас нет такой возможности. Правительство нарушило закон, который гласит, что, если нет денег, не должно быть и повышения зарплат, – подчеркнул Сергей Анастасов в эфире передачи на частном телеканале, передаёт ipn.md.

Ранее и председатели нескольких районов уведомили центральные власти о том, что у них нет денег на повышение зарплат бюджетникам на 1300 леев. Премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что местные публичные администрации, у которых нет средств, могут обратиться за поддержкой в Министерство финансов. В ответ Минфин потребовал от органов местного самоуправления расставить приоритеты в своих расходах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.