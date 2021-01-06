Зарезавшей мать жительнице Комрата продлили арест

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21-летняя жительница Комрата, которая жестоко зарезала собственную мать, будет находиться под арестом еще 30 дней. Такое решение накануне принял суд.

Всё это время девушка будет находиться в больнице, поскольку психиатрическая экспертиза ещё не готова. 18 декабря она была доставлена в кишиневский Центр судебной медицины, где и содержится под круглосуточной охраной.

Напомним, инцидент произошёл 11 декабря. Находившаяся под воздействием наркотиков 21-летняя девушка зарезала мать, после чего вынула из её груди сердце, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

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