Зарегистрировать в ГНС заключённые между физлицами договора аренды можно несколькими способами

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Государственная налоговая служба напоминает, что физлица, сдающие в аренду недвижимость, в том числе через платформы Booking и Airbnb, обязаны зарегистрировать договор передачи во владение и/или пользование (аренду, аренду, узуфрукт, суперфиций) недвижимости в ГНС.

Согласно Налоговому кодексу, владельцы недвижимости должны зарегистрировать договор в течение 7 дней со дня заключения, а также ежемесячно до 25 числа оплачивать подоходный налог в размере 7% от стоимости аренды, указанной в договоре. При этом зарегистрировать договор можно в Управлении налогового обслуживания ГНС или в электронном виде через услугу e-Cerere (модуль «Заявка на регистрацию договоров аренды недвижимого имущества физическими лицами»). Также договор можно отправить в ГНС заказным письмом с приложением необходимых подтверждающих документов, либо через официальную электронную почту ГНС.

Для корректной регистрации договора в ГНС был разработан специальный справочник: https://goo.su/S1DJo, передаёт infomarket.md.

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