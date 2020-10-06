Зарегистрированы последние два кандидата на должность президента. Всего – восемь

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала вчера, 5 октября, последних двух кандидатов на должность Президента Республики Молдова: Октавиана Цыку от Партии национального единства и Дорина Киртоакэ от блока “Униря”.
Ранее были зарегистрированы ещё 6 кандидатов в следующем порядке: Ренато Усатый (“Наша партия”), Андрей Нэстасе (ППДП), Тудор Делиу (ЛДПМ), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (“Шор”), Майя Санду (ПДС). Таким образом, всего в избирательной гонке примут участие 8 претендентов.
Президентские выборы намечены на 1 ноября.
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Facebook Комментарии
Я за то чтобы аннулировать выборы и однозначно назначить Додона на второй срок. Что касается Киртоака со своей (Униря) то пусть попробует соединить территории Украины Румынии,от Ясс до Галац и воссоздаст Большую Молдову которая была при Стефана Великого. От Буковины до Четатеа Албэ,от Ясс до Галац! Ему цены не будет за такое объединение!!! Ну,что,слабо ему делать этого? Если да,то пусть оставит Бессарабию в покое чтобы быть ею действительно свободной и не от кого зависещей. Надо любить свою страну а не продовать её чужеземцам. Не дай Бог чтобы мы оказались опять в ситуации как сегодня Армения и Азербайджан!!!