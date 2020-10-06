Зарегистрированы последние два кандидата на должность президента. Всего – восемь

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала вчера, 5 октября, последних двух кандидатов на должность Президента Республики Молдова: Октавиана Цыку от Партии национального единства и Дорина Киртоакэ от блока “Униря”.

Ранее были зарегистрированы ещё 6 кандидатов в следующем порядке: Ренато Усатый (“Наша партия”), Андрей Нэстасе (ППДП), Тудор Делиу (ЛДПМ), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (“Шор”), Майя Санду (ПДС). Таким образом, всего в избирательной гонке примут участие 8 претендентов.

Президентские выборы намечены на 1 ноября.

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