Зарегистрировано 366 новых случаев коронавируса

Зарегистрировано 366 новых случаев коронавируса

Сегодня, 13 июня, в Молдове было подтверждено 366 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки в Молдове было сделано 1 792 теста на обнаружение COVID-19. 366 из них оказались положительными, в том числе 10 – в Приднестровье.

Больше всего случаев (+138) зарегистрировано в Кишинёве. По 26 – в Бельцах и Чадыр-Лунге.

Всего в Молдове было зарегистрировано 11 459 случаев коронавируса. Вылечились 6 421 человек, скончались 398.

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