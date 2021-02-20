Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова.

– Зарегистрирована третья вакцина “КовиВак”, её разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот, – сказал Мишустин в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.

Он подчеркнул, пишет interfax.ru, что Россия является единственной страной в мире, где есть целых три вакцины для профилактики коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md