Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова.

– Зарегистрирована третья вакцина “КовиВак”, её разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот, – сказал Мишустин в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.

Он подчеркнул, пишет interfax.ru, что Россия является единственной страной в мире, где есть целых три вакцины для профилактики коронавируса.

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