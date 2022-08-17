Зарегистрирован первый случай заражения собаки оспой обезьян

0

Люди, инфицированные оспой обезьян, переделали вирус своей собаке. Об этом сообщается в работе инфекционистов из Сорбоннского университета в Париже, опубликованной в журнале The Lancet.

Это первый зарегистрированный случай передачи инфекции от человека к собаке. По словам врачей, на данный момент неизвестно, может ли заражённая собака передать вирус оспы обезьян людям, пишет gazeta.ru.

Сообщается, что животное мог заразить один из двух мужчин, которым был поставлен диагноз в начале июня. У обоих появились симптомы оспы обезьян, включая сыпь, усталость, головные боли и лихорадку.

Через двенадцать дней после того, как у мужчины заметили первые симптомы, у их 4-летней итальянской борзой появились множественные повреждения на коже и слизистых оболочках, в том числе прыщи на животе и язва. У собаки взяли ПЦР-тест, который дал положительный результат на оспу обезьян. Генетический анализ показал, что вирус, который заразил одного из мужчин, точно соответствовал вирусу борзой.

По словам пациентов, они позволили собаке спать в своей постели, но после появления симптомов они не оградили пса от взаимодействия с другими людьми или животными.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.