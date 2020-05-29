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Сегодня, 29 мая, в Молдове был зарегистрирован 171 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего сегодня было проведено 1203 теста. Общее число подтвержденных случаев достигло 7896.

Вылечились еще 155 человек. Количество выздоровевших граждан составляет на данный момент 4278.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 5 человек: 63-летний мужчина из Рыбницы, 76-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя жительница Чадыр-Лунги, 71-летняя женщина из Комрата и 63-летний житель Яловен. У всех были хронические заболевания. Общее число летальных исходов составляет 288.

На графике ниже представлено, где были зарегистрированы новые случаи:

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