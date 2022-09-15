Заработала платформа lemne.md

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На этой странице можно найти информацию о ближайшем лесном хозяйстве, где можно купить дрова, передаёт IPN.

Указав местность, заинтересованные лица узнают название лесного хозяйства и его точное местоположение, контактное лицо и номер телефона, запас дров, доступный для продажи, а также цены, установленные лесным хозяйством, в зависимости от породы деревьев. Также на lemne.md можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, такие как: сколько можно купить древесной массы, цену, а также решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно плана действий по поставке дров в холодный период 2022-2023 гг.

– Лесные хозяйства будут иметь прямой доступ к системе для ввода информации о покупателях древесной массы. Также будут отслеживаться продажи гражданам и государственным учреждениям, которым нужны дрова на зиму. Кроме того, запасы древесной массы будут обновляться ежедневно для каждого лесного хозяйства, говорится в пресс-релизе правительства.

К платформе подключена и “зелёная линия”. Звонки по номеру 08001010 принимаются автоматически.

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