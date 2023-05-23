“Заработал” 400 леев на украденном велосипеде: воришку задержали

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Полиция задержала 32-летнего жителя Кишинева, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда дома в секторе Чеканы.

По данным полиции, сумма ущерба составила 3000 леев. Задержанный рассказал правоохранителям, что продал велосипед за 400 леев, а деньги потратил.

Мужчине грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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