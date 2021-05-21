Зарабатывал шантажом: житель столицы вымогал деньги за снятые номера с авто (ВИДЕО)

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29-летний житель столицы задержан сотрудниками ИП Ботаники за шантаж.

Подозреваемый снимал таблички с иностранными номерами с автомобилей, оставляя на месте записку с номером телефона в приложении Telegram. Впоследствии у владельцев транспортных средств мужчина вымогал по 2 000 леев за возврат номеров.

Удалось установить причастность мужчины к не менее 20 инцидентам. Подозреваемый сознался и рассказал, что на вырученные деньги приобрёл мотоцикл.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит от 5 до 7 лет тюрьмы и штраф от 42 500 до 67 500 леев.

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