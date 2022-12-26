Запутался в показаниях: мужчина получил 2 года тюрьмы за лжесвидетельство

0

Кишинёвский суд приговорил 27-летнего жителя столицы за ложные показания к лишению свободы сроком на 2 года.

Как было установлено, мужчину заслушали в полиции по делу о похищении. Гражданина предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Ответчик заявил, что его похитили пятеро неизвестных, вывезли в багажнике автомобиля в безлюдное место, избили и отобрали мобильный телефон стоимостью 20 000 леев и деньги – 2 500 леев. Позже, при очередном допросе, мужчина изменил свои показания, что противоречило ранее сказанному.

В настоящее время подсудимый находится по предварительным заключением.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.