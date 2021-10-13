Запущена система удалённого наблюдения за пациентами с COVID-19

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Министерство здравоохранения в сотрудничестве со службой 112 запустили сегодня проект по удалённому мониторингу пациентов с коронавирусом и граждан на самоизоляции.

По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, система позволит разгрузить ситуацию в медицинской сфере, а медицинские ресурсы будут использоваться более эффективно, пишет moldpres.md.

В разработке и реализации проекта участвуют студенты 6-го курса Медицинского университета. Они будут звонить пациентам в разные периоды по алгоритму, установленному Минздравом: 48-72 часа, 7-10 дней.

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