Запущена Муниципальная программа маммографического скрининга рака молочной железы на 2022-2025 гг.

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, программа маммографического скрининга рака молочной железы осуществляется впервые как на муниципальном, так и на национальном уровне.

Целью программы является выявление ранних стадий рака молочной железы посредством скрининговых служб, усиление профилактических медицинских осмотров и снижение распространённости этого заболевания среди женщин в муниципии.

Программа будет реализована в ближайшие 5 лет. В результате муниципалитет намерен добиться: снижения на 10% запущенных случаев рака молочной железы и смертности; увеличения на 25% показателя раннего выявления рака молочной железы (в стадии I и II); обеспечения доступа не менее 85% женщин муниципия к услугам маммографии.

– Наши специалисты много работали над этой необходимой муниципалитету программой. Мы намерены создать кабинеты маммографии в пяти муниципальных территориальных медицинских объединениях для скрининга и раннего выявления рака молочной железы, в том числе путём проведения высокоэффективной маммографии, – рассказал Ион Чебан.

Для предоставления услуг по скринингу рака молочной железы учреждениям первичной медпомощи муниципия необходимо заключить договор на предоставление этих услуг с Национальной медицинской страховой компанией. Расходы на каждое маммографическое исследование будут устанавливаться Министерством здравоохранения и CNAM.

– Несомненно, каждая женщина в городе, имеющая право на маммографию, должна пройти это абсолютно бесплатное медицинское обследование. В этом году мы выделили из муниципального бюджета более 15 миллионов леев на реализацию данной программы. Мы также наладили совместные действия с международными партнёрами по развитию – как с точки зрения технической помощи, так и для развития и расширения службы скрининга молочной железы на муниципальном уровне, – отметил генпримар.

В Республике Молдова насчитывается более 10 000 пациентов с раком молочной железы, и ежегодно регистрируется около 1 000 новых случаев. Около 350 приходится на Кишинёв.

Главной причиной высокой смертности от рака является несвоевременная диагностика опухоли.

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