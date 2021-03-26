Запущена кампания по продвижению Республики Молдова на туристической карте мира

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“Молдова: место, где можно найти себя” – таков девиз кампании по продвижению нашей страны на мировой туристической карте, запущенной Агентством по инвестициям Республики Молдова вместе с партнёрами.

Организаторы намерены придать международный интерес туристическому потенциалу нашей страны с помощью нового концептуального и стилистического выражения. Для этого был выпущен видеоролик с участием отечественных артистов.

В 2021 году уже чётко обозначилась стратегия в этой области, страны повторно конкурируют за звание постпандемических туристических направлений (мы наблюдаем за примерами Турции, Египта, Украины, Греции). Мы хотим, чтобы Республика Молдова шла в ногу с мировыми трендами, открывая своё туристическое направление, – сказала генеральный директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк.

По её словам, пишет moldpres.md, рекламная кампания начинается с нового девиза, посредством которого Республика Молдова репозиционирует себя как туристическое направление на мировой арене, а представленное видео – первый шаг в многоплановой коммуникационной внешней стратегии, чтобы быть в поле зрения туристов в переходный период после пандемии.

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