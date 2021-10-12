Запущена инвестиционная программа для ВУЗов страны

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Ряд университетов и колледжей РМ получат финансирование в рамках Проекта высшего образования Молдовы, реализуемого Министерством образования и исследований при поддержке Всемирного банка.

Учреждения-бенефициары будут выбраны на основе конкурса, пишет moldpres.md. Заявки для участия в конкурсе можно подать до 13 декабря.

Участвуют высшие учебные заведения и педагогические колледжи, которые готовят специалистов в следующих областях: педагогические науки; инженерия и инженерная деятельность; информационно-коммуникационные технологии и здоровье. Общая стоимость программы составляет 24,7 миллиона евро, и эти деньги могут быть использованы для модернизации и оснащения учебных кабинетов, лабораторий и исследовательских центров, – уточнили в Министерстве.

По словам министра образования и исследований Анатолия Топалэ, инвестиции в инфраструктуру университетов и колледжей существенно улучшат качество педагогической среды.

Этот проект также направлен на то, чтобы помочь высшим учебным заведениям улучшить свои учебные программы, чтобы они соответствовали требованиям рынка труда, – подчеркнул Топалэ.

В результате конкурса 9 высших учебных заведений и 6 педагогических колледжей, подходящих для этого проекта, получат финансирование. Таким образом, каждый ВУЗ сможет получить максимальную сумму в 2,15 миллиона евро, а каждый подходящий педагогический колледж – до 900 тысяч евро.

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