Запущена “горячая линия” для вопросов о порядке начисления и выплаты пенсий, соцпомощи, пособий и компенсаций

Запущена “горячая линия” для вопросов о порядке начисления и выплаты пенсий, соцпомощи, пособий и компенсаций

Национальная касса социального страхования расширила сферы консультирования физических и юридических лиц через колл-центр. 

Так, позвонив по единому номеру телефона (022) 257-777, граждане могут получить информацию о: начислении и выплате пенсий, пособий, помощи, компенсаций, а также о платежах и взносах в бюджет государственного социального страхования.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу, с 7:30 до 16:00, без перерыва на обед.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md