Запущена “горячая линия” для вопросов о порядке начисления и выплаты пенсий, соцпомощи, пособий и компенсаций

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Национальная касса социального страхования расширила сферы консультирования физических и юридических лиц через колл-центр.

Так, позвонив по единому номеру телефона (022) 257-777, граждане могут получить информацию о: начислении и выплате пенсий, пособий, помощи, компенсаций, а также о платежах и взносах в бюджет государственного социального страхования.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу, с 7:30 до 16:00, без перерыва на обед.

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