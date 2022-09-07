Запущена “горячая линия” для информирования населения о запасах дров

0

Её номер – 080 010 101. Граждане смогут также использовать эту “горячую линию” для того, чтобы сообщать ответственным лицам о незаконных вырубках или нарушениях в процессе распределения дров.

Как сообщила министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу, информация о запасах дров доступна на веб-сайте государственного предприятия “Moldsilva”. Также готовится к запуску платформа lemne.md, пишет ipn.md.

Решение об отпуске дров было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям РМ с учётом необходимости обеспечения населения дровами на холодный период года. Цены остаются на прошлогоднем уровне: 550-875 леев за кубический метр твёрдых пород (акация, дуб) и 350-475 леев за кубометр мягких пород. Для одного домохозяйства установлен лимит в 5 кубометров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.