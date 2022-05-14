Запущен телефон доверия для подростков и молодежи

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Был запущен первый телефон доверия и поддержки для подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет. Лица, находящиеся в затруднительном положении, могут круглосуточно обращаться в Youth Klinic Support Line (Линия клиники поддержки для молодежи) на телефон 080080022. Звонки являются конфиденциальными и бесплатными, их можно совершать с любого стационарного или мобильного телефона, с любого уголка страны.

По словам представителей телефона доверия, операторы и психологи предоставят подросткам, столкнувшимся с проблемами психического и физического здоровья, правильную информацию, консультации и рекомендации. Специалисты также окажут им поддержку в области полового созревания или для решения проблем со здоровьем, вызванных насилием. В случае необходимости молодые люди будут направлены к специалистам с большим опытом работы в этой области. Телефонная служба объединяет 41 муниципальный и районный медицинский центр, ориентированный на молодежь, передает ipn.md.

– Помимо операторов телефона доверия, молодым людям могут помочь и психологи из сети Youth Klinic Moldova, что расширит доступ подростков из всех населенных пунктов страны к квалифицированной медицинской и психологической помощи. Работая с Единой службой экстренной помощи 112 и другими соответствующими партнерами, мы стремимся укрепить совместные действия, чтобы лучше помочь подросткам и молодым людям, находящимся в затруднительном положении, – заявила глава общенационального Ресурсного центра “Neovita” Галина Лешко.

Развитие медицинских услуг, ориентированных на молодежь, поддерживают международные организации, такие как ЮНИСЕФ. Координатор медицинских программ в ЮНИСЕФ в Молдове Анджела Капчеля подчеркнула необходимость телефона доверия для молодежи в кризисных ситуациях.

– Мы рады, что спектр услуг по охране здоровья, ориентированных на молодежь, расширяется за счет столь необходимой услуги – телефона доверия YK Support Line. Мы надеемся, что это облегчит подросткам доступ к здоровью,- отметила она.

Представители телефонной линии отмечают, что услугой могут пользоваться и другие лица, которые не могут равнодушно наблюдать, как кто-то (друг, коллега, сосед, близкий) находится в сложной ситуации. Могут обращаться за помощью и родители, а так же учителя.

Первую телефонную линию доверия и поддержки для подростков и молодежи осуществляет Общественная ассоциация “Здоровье для молодежи” в партнерстве с Youth Klinic Neovita, при финансовой поддержке ЮНИСЕФ в Молдове и при организационной поддержке Министерства здравоохранения Республики Молдова и Примарии муниципия Кишинев.

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