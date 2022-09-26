Запущен конкурс архитектурных решений для реконструкции Национальной филармонии

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Министерство культуры дало старт международному конкурсу архитектурных решений по реконструкции Национальной филармонии имени Сергея Лункевича «Возрождение филармонии». В качестве метафорического символа кампании была выбрана птица феникс – образ возрождения из пепла.

Как уточнил министр культуры Серджиу Продан, конкурс открыт для архитекторов и архитектурных бюро из Молдовы и из-за рубежа. Его цель – определить архитектурную концепцию восстановления Национальной филармонии как современного, многофункционального культурного пространства, которое соответствовало бы мировым тенденциям в области акустики и стало бы центром проведения культурных мероприятий.

Также была запущена веб-страница www.rising.philharmonic.md, на которой размещена информация о Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, подробности о конкурсе и т.д. Заявки принимаются до 1 марта 2023 года, передаёт moldpres.md.

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