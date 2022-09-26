Запущен конкурс архитектурных решений для реконструкции Национальной филармонии

Запущен конкурс архитектурных решений для реконструкции Национальной филармонии

Министерство культуры дало старт международному конкурсу архитектурных решений по реконструкции Национальной филармонии имени Сергея Лункевича «Возрождение филармонии». В качестве метафорического символа кампании была выбрана птица феникс – образ возрождения из пепла.

Как уточнил министр культуры Серджиу Продан, конкурс открыт для архитекторов и архитектурных бюро из Молдовы и из-за рубежа. Его цель – определить архитектурную концепцию восстановления Национальной филармонии как современного, многофункционального культурного пространства, которое соответствовало бы мировым тенденциям в области акустики и стало бы центром проведения культурных мероприятий.

Также была запущена веб-страница www.rising.philharmonic.md, на которой размещена информация о Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, подробности о конкурсе и т.д. Заявки принимаются до 1 марта 2023 года, передаёт moldpres.md.

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