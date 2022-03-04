Запущен дополнительный поезд по маршруту “Кишинёв–Яссы”

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Государственное предприятие “Железная дорога Молдовы” сообщает, что с сегодняшнего дня будет курсировать дополнительный поезд из Кишинёва в Яссы.

Расписание следующее: выезд из Кишинёва – в 09:45, прибытие в Яссы – в 14:24; отправление из Ясс – в 11:40, прибытие в Кишинёв – в 16:05.

Цена билета – 90, 100 и 130 леев, в зависимости от класса, пишет moldpres.md. Их можно приобрести в кассах Железнодорожного вокзала или онлайн (только на рейсы следующего дня), а в Румынии – непосредственно у проводников.

Для получения дополнительной информации о расписании и ценах на билеты можно звонить по телефону: 022 833 333.

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