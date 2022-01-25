Запрограммированный развал Союза

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Фёдор Раззаков – о культуре, политических технологиях и мировых заговорах

Люди, жившие в советские времена, едва ли задумывались о том, кто управлял великой державой и какие отношения на самом деле у СССР были с Западом – идеологическим противником Советского Союза.

Российский писатель Фёдор Раззаков заглядывает за кулисы политической жизни разных времён, собирает воедино факты, в том числе и малоизвестные, и выдаёт свою версию новейшей истории.

В столице Молдовы по приглашению медиаклуба «Формат А3» Фёдор Раззаков был в декабре прошлого года, когда исполнилось 30 лет со дня распада Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому и тема, заявленная для беседы с жителями Кишинёва – «Развал СССР: от конспирологии до геополитики», – была очень актуальной. «АиФ в Молдове» публикует малую часть этого обстоятельного и нестандартного разговора.

ДОСЬЕ

Фёдор Ибатович Раззаков – российский писатель, историк, биограф и журналист. Родился 7 февраля 1962 года. Окончил исторический факультет Московского областного педагогического института им. Крупской. Известен как автор книг о советском и российском кино, телевидении, эстраде, спорте, а также о преступности.

Через культуру – к политике

– Господин Раззаков, вы выбрали непростой жанр исторической литературы. Почему?

– Я историк по образованию, поэтому пишу научно-популярные книги, и 99% – это описание истории СССР в разные его периоды и в различных жанрах. Поскольку в середине 90-х годов я работал журналистом в криминальной прессе, то сначала описывал советский период с точки зрения развития организованной преступности. Позже расширил свой диапазон, но к политике это первоначально никакого отношения не имело.

– У вас много биографических книг. С чего начинали?

– Первая моя книга «Жизнь и смерть Владимира Высоцкого» вышла в 1994 году. Я начинал как биограф, но нетрадиционный, потому что пишу биографии с критическим подтекстом к персонажу. Поэтому у меня нестандартная биографическая серия получалась. Культура имела и имеет большое значение. В Советском Союзе идеология ставилась во главу угла. Тот же самый кинематограф, литература имели очень большое влияние. Сейчас это называется политическими технологиями. Поэтому с культурной политики я переместился непосредственно в политику. В советской системе к середине 80-х годов накопилось немало проблем, но существовали и внутренние и внешние силы, которые были заинтересованы в том, чтобы Советский Союз из одной формации перешёл в другую – из социализма, условно говоря, в капитализм.

Я думаю, что можно было трансформировать систему, не разрушая СССР. Правда, не со всеми пятнадцатью республиками. Пусть их было бы меньше – восемь, скажем, – в числе которых была бы и Молдавия, и среднеазиатские республики, но всё равно Советский Союз существовал бы. Однако внешними силами была поставлена цель его развалить.

Молдавский клан

– В ваших исследованиях Молдова как-то затрагивается?

– Дело в том, что в высшем руководстве Советского Союза были так называемые землячества, свои клановые группировки. Молдавскую создал Леонид Брежнев, который в 1951–1952 годах занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Молдавии. Именно тогда он познакомился с Константином Черненко, возглавлявшим отдел пропаганды местного ЦК. Образовалась сплочённая такая команда из Молдавии, в которую входили Николай Щёлоков, Семён Цвигун, Сергей Трапезников, Виктор Голиков. Помимо этой, были и другие команды.

– В каком контексте возникла молдавская тема?

– Один из персонажей – это Семён Кузьмич Цвигун. Он дослужился до должности первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности, то есть был первым заместителем Юрия Андропова. По советской иерархии первый заместитель – это непосредственно наследник должности. Но за неделю до повышения Андропова, по официальной версии, Семён Кузьмич якобы покончил жизнь самоубийством из-за болезни. Однако его внучка Виолетта Ничкова утверждает, что он вылечился, и этот факт был зафиксирован за две недели до его смерти. Я начал писать про Семёна Кузьмича недавно в связи с публикациями «Тайные пружины развала СССР». Стал копаться в его истории в Молдавии, где он прожил 10 лет. Так я начал исследовать молдавскую тему. И тут поступило предложение приехать в Кишинёв. То есть Семён Кузьмич с того света, видимо, делегировал меня сюда, чтобы я наконец-то пролил свет на обстоятельства этой трагедии. 19 января – 40 лет со дня его смерти… Я думаю, это не случайные совпадения.

Глубинное управление

– Разъясните, пожалуйста, что это за термин такой – «конспирология»?

– Конспирология – это теория заговоров, каких-то загадочных явлений, в данном случае – самоубийства высокопоставленных людей. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что в открытом доступе нет никаких документов. Большинству историков было непонятно, почему Цвигун застрелился. Представим себе, что человек не застрелился, а его убили и списали на самоубийство… Какие причины были у людей, которые его устраняли?

– То есть конспирология – это такая объективная реальность, о которой все знают, но не все видят?

– Да, конечно. Её и не должны все видеть. И сегодняшняя система, в которой мы живём, управляется внешними силами, которые мы не видим. Людей, управляющих всем, мы не видим. Вернее, нам показывают Билла Гейтса, например, или там Рокфеллера, или семью Ротшильдов… Эти семьи столетиями существуют, ещё со времён Средневековья, это так называемые семейные кланы, которые управляют этим миром. Во всех заварушках, называемых конспирологией, есть внешняя канва, которую все понимают и знают, видят в интернете или по телевидению, а есть глубинные люди и группировки, всем этим руководящие.

– Это хорошо или плохо?

– Нельзя однозначно сказать хорошо это или плохо – это наша жизнь. Это данность. Любой скандал, любая заварушка имеют две стороны медали: положительную и отрицательную. Поэтому можно найти и положительные стороны даже в том, что Советский Союз исчез. Это произошло в процессе перехода мира в новую фазу своего развития под названием «глобализация», в которую должен был перейти и Советский Союз. Я думаю, можно было трансформировать систему, не разрушая СССР. Правда, не со всеми пятнадцатью республиками. Пусть их было бы меньше – восемь, скажем, – в числе которых была бы и Молдавия, и среднеазиатские республики, но всё равно Советский Союз существовал бы. Однако внешними силами была поставлена цель его развалить.

Жатва рабов

– Вы часто упоминаете термин «глобализация»…

– Глобализация – это западный проект, который родился благодаря кланам Рокфеллеров и Ротшильдов. Это их концепция, они создавали глобальный мир. В 1968 году был образован Римский клуб, в который вошёл и СССР. Зять председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина Джермен Гвишиани представлял в нём Советский Союз. На Западе появился проект глобального мира, и Советский Союз тоже должен был в нём участвовать, так как это была страна с огромной территорией, большой численностью населения.

– И что было уготовано населению?

– Они прекрасно знали о том, что если Советский Союз развалится, то эти люди что-то потеряют, но вместе с тем и что-то найдут. Им нужен был человеческий ресурс. В просторечии – рабы, которые будут за похлёбку, условно говоря, на них работать. Украинцы будут в Польшу ездить, молдаване – в Италию и т. д. То есть всё это тоже подразумевалось.

– Вы представляете историю в ином ракурсе?

– Я высказываю свою версию. Это не значит, что я во всём прав. Историю переписывают, когда хотят скрыть какие-то важные исторические элементы, чтобы люди не смогли разобраться. К примеру, кто конкретно участвовал в развале Союза? Часто винят его последнего президента Горбачёва. Ну вы знаете Михаила Сергеевича… Неужели вы думаете, что он – такой серьёзный политик. Кстати, в ЦК КПСС и Политбюро это все понимали. Другое дело, почему его в Политбюро выбрали… Да потому, что за этим стояли внешние силы…

Западу закон не писан

– При подписании документов о ликвидации Советского Союза присутствовали представители только трёх республик…

– В СССР высшим органом был Верховный Совет, а эти три деятеля – Шушкевич, Кравчук и Ельцин – действовали незаконным методом. Горбачёв мог это всё дело пресечь, но не сделал этого, и поэтому все претензии к нему. На мой взгляд, Беловежские соглашения – незаконные. Но именно западные элиты сошлись на том, что Советский Союз и Восточный блок должны быть разрушены. А когда Запад к чему-то приходит, он на закон не смотрит.

– Между некоторыми бывшими республиками установились сложные отношения. Что следует сделать, чтобы мы не потеряли то хорошее, что осталось?

– Наверное, заниматься своим делом. Вот я, например, как историк и писатель книги пишу. Каждый на своём месте должен нести в себе память и, естественно, передавать молодому поколению правду о той стране, в которой мы жили. Ведь у нас на глазах переписывается история Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И надо верить, что если не мы, то, может быть, наши потомки в каком-то варианте восстановят разваленную страну, но для этого им нужна объективная картина её уничтожения.

Подготовила

Наталья Лужина