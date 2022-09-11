Запрет полётов в Москву: купившие билеты пассажиры могут обратиться за возвратом денежных средств

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Орган гражданской авиации Республики Молдова издал операционную директиву о запрете для национальных операторов на выполнение полётов в воздушном пространстве Российской Федерации. Таким образом, авиакомпания Air Moldova не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв-Москва с 1 октября.

В связи с этим продажа авиабилетов на Москву была прекращена. Для оформления возвратов денежных средств по уже приобретённым авиабилетам пассажирам необходимо обращаться по адресу booking@airmoldova.md

– В дальнейшем авиакомпания Air Moldova свяжется с Органом гражданской авиации для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная директива. В случае нерешения данной проблемы с Органом гражданской авиации, оставляем за собой право обратиться в суд, – отметили в фирме.

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